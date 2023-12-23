نابولي يعلن تمديد تعاقده مع فيكتور أوسيمين
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 15:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي تمديد تعاقده مع لاعبه فيكتور أوسيمين.
فيكتور أوسيمين
النادي : نابولي
وأشار نابولي إلى أن الاتفاق مع أوسيمين على تمديد تعاقده حتى 2026.
عقد اللاعب النيجيري كان ينتهي في عام 2025 أي أن الاتفاق قد تم ليمدد عقده لموسم إضافي على عقده القديم.
وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود شرط جزائي في عقد أوسيمين الجديد يتراوح ما بين 120 إلى 130 مليون يورو .
أوسيمين شارك مع نابولي منذ بداية الموسم الحالي في 17 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع ثلاثة.
وانضم أوسيمين لنابولي قادما من ليل في عام 2020.
ومنذ انضمامه لنابولي شارك أوسيمين في 118 مباراة وسجل 67 هدفا وصنع 17 آخرين.
وقاد أوسيمين نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.
اللاعب النيجيري حصل على جائزة أفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.
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