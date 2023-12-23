لجنة الحكام تكشف عبر في الجول سبب غياب الحكم الرابع عن الأدوار التمهيدية لكأس مصر
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:50
كتب : بسام أبوبكر
كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب غياب الحكم الرابع عن مباريات الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس مصر 2023-2024.
وتقام مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر لتحديد الأندية التي ستنضم إلى أندية الدوري الممتاز لخوض دور الـ32 من المسابقة.
وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: "سبب غياب الحكم الرابع عن مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر يرجع إلى تحمل الأندية نفقات الحكام".
وأضاف "نظرا لظروف الأندية المادية الصعبة يتم الاكتفاء بـ3 حكام. بداية من دور الـ32 سيتواجد الحكام الرابع في المباريات بشكل طبيعي".
ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر 2021-2022.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مارس المقبل في نهائي كأس مصر عن موسم 2022-2023.
نرشح لكم
السوبر المصري - استمرار تأهيل الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات بيراميدز خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي حسام حسن يرد على تصريحات حسن شحاتة.. ويكشف سبب إهداء لقب أمم إفريقيا للجوهري خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023 سوبر الأبطال - موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا.. والقنوات الناقلة خالد بيبو: أتحمل المسؤولية لتسير الأمور بشكل جيد.. وهذا ما ننتظره من موديست