لجنة الحكام تكشف عبر في الجول سبب غياب الحكم الرابع عن الأدوار التمهيدية لكأس مصر

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:50

كتب : بسام أبوبكر

محمد عبد المنعم - تتويج الأهلي بـ كأس مصر

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب غياب الحكم الرابع عن مباريات الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس مصر 2023-2024.

وتقام مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر لتحديد الأندية التي ستنضم إلى أندية الدوري الممتاز لخوض دور الـ32 من المسابقة.

وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: "سبب غياب الحكم الرابع عن مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر يرجع إلى تحمل الأندية نفقات الحكام".

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وأضاف "نظرا لظروف الأندية المادية الصعبة يتم الاكتفاء بـ3 حكام. بداية من دور الـ32 سيتواجد الحكام الرابع في المباريات بشكل طبيعي".

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر 2021-2022.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مارس المقبل في نهائي كأس مصر عن موسم 2022-2023.

اتحاد الكرة كأس مصر لجنة الحكام
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