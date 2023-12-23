نجم الجزائر: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

يستهدف الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وقال عمورة عبر موقع "سود أنفو البلجيكي: "في وجود رياض محرز وإسلام سليماني، نحلم بالتتويج مجددا بكأس أمم إفريقيا".

وأضاف "في نسخة 2021 في الكاميرون. الجزائر أقصيت من الدور الأول، وكسبنا الخبرة وسنقدم كل شيء من أجل العودة باللقب".

وكان المنتخب الجزائري قد توج بلقب كأس إفريقيا 2019 في النسخة التي أقيمت في مصر.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة التي تضم: بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

عمورة يقدم مستويات جيدة رفقة ناديه البلجيكي وقاده للفوز على ليفربول في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2-1 بعدما سجل هدفا وصنع آخر.