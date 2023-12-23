آس: مكافأة لما يقدمه.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع إيسكو لتمديد تعاقده

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال بيتيس

توصل ريال بيتيس لاتفاق مع لاعبه فرانشيسكو إيسكو لتمديد تعاقده لثلاثة مواسم إضافية وفقا لصحيفة آس.

إيسكو

النادي : ريال بيتيس

ريال بيتيس

إيسكو كان قد انضم لبيتيس في بداية الموسم الحالي بعقد لمدة موسم واحد فقط.

وفقا لآس فإن بيتيس قد تفاوض مع بيتيس من أجل تمديد تعاقده حتى 2027 بعد الأداء الذي قدمه اللاعب الإسباني.

أخبار متعلقة:
بيرناردو سيلفا: الهدف المبكر سهل مهمتنا أمام فلومينينسي تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي

وحصل إيسكو على جائزة رجل المباراة 6 مرات منذ بداية الموسم الحالي ويقدم أداء جيد برفقة بيتيس منذ الانضمام للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة بيتيس سعيد بما يقدمه إيسكو ويريد تأمين مستقبله مع النادي بعقد طويل.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع بيتيس منذ بداية الموسم الحالي في 23 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

إيسكو كان قد انضم في بداية الموسم الماضي لإشبيلية ولكنه فسخ تعاقده خلال شهر يناير وظل طوال النصف الثاني من الموسم بدون أي فريق.

إيسكو الدوري الإسباني
نرشح لكم
رئيس فرنسا يكشف موقفه من بقاء أو رحيل مبابي عن سان جيرمان تشافي: نعم صرخت في وجه اللاعبين خلال لقاء ألميريا أنشيلوتي يكشف سبب إصابة رودريجو.. وسر غضب تشواميني وموقفه من دوري السوبر الأوروبي الصدارة ملكية.. ريال مدريد يخطف انتصارا قاتلا من ألافيس +90 بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0) - (1) ريال مدريد.. انتصار قاتل تشكيل ريال مدريد - كيبا في حراسة المرمى أمام ألافيس.. وناتشو يقود الدفاع تشافي: ما يحدث في برشلونة غير مقبول
أخر الأخبار
لجنة الحكام تكشف عبر في الجول سبب غياب الحكم الرابع عن الأدوار التمهيدية لكأس مصر 32 دقيقة | الكرة المصرية
نجم الجزائر: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: مكافأة لما يقدمه.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع إيسكو لتمديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
بيرناردو سيلفا: الهدف المبكر سهل مهمتنا أمام فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال ساعة | الكرة المصرية
سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا