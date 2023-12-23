آس: مكافأة لما يقدمه.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع إيسكو لتمديد تعاقده

توصل ريال بيتيس لاتفاق مع لاعبه فرانشيسكو إيسكو لتمديد تعاقده لثلاثة مواسم إضافية وفقا لصحيفة آس.

إيسكو النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

إيسكو كان قد انضم لبيتيس في بداية الموسم الحالي بعقد لمدة موسم واحد فقط.

وفقا لآس فإن بيتيس قد تفاوض مع بيتيس من أجل تمديد تعاقده حتى 2027 بعد الأداء الذي قدمه اللاعب الإسباني.

وحصل إيسكو على جائزة رجل المباراة 6 مرات منذ بداية الموسم الحالي ويقدم أداء جيد برفقة بيتيس منذ الانضمام للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة بيتيس سعيد بما يقدمه إيسكو ويريد تأمين مستقبله مع النادي بعقد طويل.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع بيتيس منذ بداية الموسم الحالي في 23 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

إيسكو كان قد انضم في بداية الموسم الماضي لإشبيلية ولكنه فسخ تعاقده خلال شهر يناير وظل طوال النصف الثاني من الموسم بدون أي فريق.