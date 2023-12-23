سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 12:42

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

يبذل الجهاز الطبي لنادي بيراميدز محاولات مكثفة من أجل تجهيز ثنائي الفريق محمود مرعي والمغربي محمد الشيبي لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في الدور نصف النهائي عصر الإثنين المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي.

وخاض محمود مرعي ومحمد الشيبي تدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بهدف تجهيزهما لمواجهة مودرن فيوتشر.

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فيما واصل إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي للتعافي من الإصابي بكسر في كاحل القدم.

وكذلك أدى أحمد الشناوي تدريبا تأهيليا خاصا مع الجهاز الطبي في ظل معاناته من كسر في الضلوع.

وتستضيف الإمارات منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية لأول مرة.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم 25 ديسمبر الجاري بينما النهائي يوم الخميس المقبل.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في الثالثة عصرا يوم الإثنين.

فيما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

وتذاع مباريات البطولة بر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

بيراميدز مودرن فيوتشر كأس السوبر للأندية الأبطال
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