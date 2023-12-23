حسام حسن يرد على تصريحات حسن شحاتة.. ويكشف سبب إهداء لقب أمم إفريقيا للجوهري

رد حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق والهداف التاريخي للفراعنة على تصريحات حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفريق والتي كشف فيها أنه ضمه لأمم إفريقيا 2006 كتكريم له.

ورد حسام حسن عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "حينما كنت ألعب وأنا صغير في السن كنت أقول مثلي الأعلى محمود الخطيب وحسن شحاتة الذي لاعبا عظيما وحقق إنجازات كبيرة لمنتخب مصر رفقة محمود الجوهري وهي أمور لن يستطيع أحد تكرارها مجددا".

وأكمل "هل ضمني كتكريم؟ هذا شيء أشكره جدا عليه لكنني لم أكن ألعب في الأهلي أو الزمالك بل كنت في المصري وكنت سجلت 15 هدفا ما بين الدوري وكأس مصر وغالبية الأهداف وقتها كانت في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك لذا من المستحيل أن يكون هذا تكريما لي".

وشدد حسام حسن "لو لم أكن جيدا في الدوري لأن الأداء في الدوري كان مثل أي لاعب بغض النظر عن عامل السن".

وأردف مهاجم الأهلي والزمالك والمصري والترسانة السابق "ما ساعد كذلك ربما وجود فائدة من تواجدي كقائد للفريق مع مجموعة كانت جديدة في ذلك الوقت مثل محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات ويعتبر كان فريقا جديدا ووقتها كان هناك تشاؤم كبير من أننا لن نفوز بالبطولة والبداية كانت النتائج مقلقة لذا كانت هناك عوامل كثيرة لاختياري في المنتخب".

وأكمل حسام حسن حديثه "كل شخص له رمز محدد له فأنا أحب صالح وطارق سليم ومحمود الجوهري لأن هؤلاء أنا عشت معهم أنا وإبراهيم حسن منذ أن كنا في سن الـ14 وكنا نراهم دائما وكانوا يقدرونني أنا وإبراهيم".

وتابع "الجوهري له فضل كبير على الكثيرين وعلي بالتحديد، حينما توجت بأمم إفريقيا 1998 لم أصرح بإهداء البطولة للجوهري لأنه كان معنا لكن في 2006 تذكرت بطولة 1998 والفضل للجوهري علي شخصيا ومعنويا لكن هذا لا يقلل من حسن شحاتة".

وشدد حسام مجددا "ومجرد اختيار حسن شحاتة لي شيء يشرفني وأنا أحب حسن شحاتة جدا وهو من أكثر الناس إخلاصا وممن حقق إنجازات لمنتخب مصر رفقة الجوهري".

وأتم حسام حسن تصريحاته "ومثلما يتوج أي شخص بأي بطولة يهدي الإنجاز لمن ساعده في حياته والجوهري فادني كثيرا أنا وإبراهيم كرويا وشخصيا والعلاقة بيننا لم تكن علاقة عادية".

وكان حسن شحاتة تحدث عبر قناة "دي إم سي" قائلا: " انضمام حسام حسن إلى قائمة منتخب مصر 2006 كان تكريما لمسيرته الكبيرة مع المنتخب والأهلي والزمالك، واتخذت قرارا باستلامه اللقب، ولكن حزنت منه بعد إهداء اللقب لمحمود الجوهري وعدم ذكر اسمي لأنني فعلت ذلك لتكريمه".

وتوج حسام حسن بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات، الأولى كانت في 1986 رفقة المدرب الإنجليزي مايك سميث، والثانية في 1998 مع الجوهري، والأخيرة في 2006 رفقة حسن شحاتة.