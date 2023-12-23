تقرير يكشف موعد تقديم برشلونة لـ روكي

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

فيتور روكي

كشف تقرير إسباني عن موعد تقديم برشلونة لنجمه الجديد فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

عقد روكي رفقة برشلونة كان من المقرر أن يبدأ في الصيف المقبل حسب الاتفاق بين باراناينسي والنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إصابة جافي أدت إلى طلب البلوجرانا بتفعيل عقده قبل بدايته بـ6 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط لتقديم فيتور روكي في الأسبوع الأول من 2024.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - مارسيلو: تمنيت اللعب ضد بنزيمة خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا كأس العالم للأندية - مدرب الأهلي يعدد مكاسب الميدالية البرونزية أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023

وأوضحت التقارير أن روكي سيصل برشلونة يوم 27 ديسمبر وسيخوض مرانه الأول يوم 29 ديسمبر على أن يتم تقديمه للجماهير يوم 3 يناير2024.

وأصيب جافي خلال المشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في مواجهة جورجيا وانتهى موسمه وعدم مشاركته في يورو 2024 بسبب الإصابة بالرباط الصليبي والغضروف في الركبة.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

وخاض روكي 45 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.

برشلونة فيتور روكي
نرشح لكم
نجم الجزائر: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد ميلان يتعثر مجددا ويفقد نقطتين أمام ساليرنيتانا كأس العالم للأندية - رودري أفضل لاعب في 2023.. واتحاد جدة يحصد جائزة اللعب النظيف الأسرع والأول والأكثر تتويجا.. مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي ويحصد كأس العالم للأندية انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (1) شيفيلد.. تعادل كأس العالم للأندية - الأسرع على الإطلاق.. ألفاريز يقتحم التاريخ مع مانشستر سيتي انتهى نهائي كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي (4)-(0) فلومينينسي
أخر الأخبار
نجم الجزائر: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: مكافأة لما يقدمه.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع إيسكو لتمديد تعاقده 36 دقيقة | الدوري الإسباني
بيرناردو سيلفا: الهدف المبكر سهل مهمتنا أمام فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال ساعة | الكرة المصرية
سوبر الأبطال - محاولات مكثفة لتجهيز الشيبي ومرعي 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - رودري: عشت واحدة من أسوأ لحظات حياتي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا