تقرير يكشف موعد تقديم برشلونة لـ روكي

كشف تقرير إسباني عن موعد تقديم برشلونة لنجمه الجديد فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

عقد روكي رفقة برشلونة كان من المقرر أن يبدأ في الصيف المقبل حسب الاتفاق بين باراناينسي والنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إصابة جافي أدت إلى طلب البلوجرانا بتفعيل عقده قبل بدايته بـ6 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط لتقديم فيتور روكي في الأسبوع الأول من 2024.

وأوضحت التقارير أن روكي سيصل برشلونة يوم 27 ديسمبر وسيخوض مرانه الأول يوم 29 ديسمبر على أن يتم تقديمه للجماهير يوم 3 يناير2024.

وأصيب جافي خلال المشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في مواجهة جورجيا وانتهى موسمه وعدم مشاركته في يورو 2024 بسبب الإصابة بالرباط الصليبي والغضروف في الركبة.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

وخاض روكي 45 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.