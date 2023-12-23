خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 11:20

كتب : FilGoal

الأهلي ثالث كأس العالم للأندية 2023

كشف خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي أن ناديه لم يتسلم أي رد من اتحاد الكرة حتى الآن على طلبه تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر للأندية الأبطال.

وتحدث بيبو لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لم نحصل على أي رد جديد بعد طلبنا تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا لـ24 ساعة".

وكان الأهلي أرسل خطابا لاتحاد الكرة طلب فيه تأجيل مباراتيه في كأس السوبر لـ24 ساعة.

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وبرر الأهلي طلبه بأن موعد وصوله للإمارات من السعودية عقب مشاركته في كأس العالم للأندية 2023 سيكون 24 ساعة فقط.

وقال مصدر من الأهلي آنذاك لـFilGoal.com "لن نسافر من السعودية إلى الإمارات مباشرة عقب مواجهة أوراوا الياباني".

واستفاض المصدر "بل أن بعثة الفريق سوف تستقل الطائرة في السادسة من مساء يوم السبت وتصل إلى الإمارات في وقت متأخر وبناء عليه لن يكون بمقدور الفريق التدرب سوى مرة واحدة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا".

وأتم المصدر "هذا بالإضافة للإرهاق الشديد الذي يعاني منه الفريق لكثرة المشاركة في البطولات".

وبسؤال بيبو عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 قال: "مارسيل كولر كان يتمنى الوصول لأكثر من الميدالية البرونزية وكنا قريبين للغاية وأهدرنا فرصا أكثر وأخطر من فلومينينسي".

وأتم مدير الكرة في الأهلي حديثه "وقبل لقاء أوراوا كان متأثرا من الهزيمة لكنه استطاع إغلاق تلك الصفحة والتركيز على المباراة".

الأهلي خالد بيبو كأس العالم للأندية
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