أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023

حقق الأهلي عدة أرقام مختلفة بعدما حصد ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام التي حققها الأهلي بعد البرونزية.

أصبح الأهلي ثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة برصيد 10 فوز من أصل 25 مباراة، وهو أيضا الأكثر خوضا للمباريات.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الانتصارات في البطولة برصيد 12 فوزا.

أصبح الأهلي ثاني أقوى هجوم في البطولة برصيد 31 هدفا خلف ريال مدريد الذي سجل 40 هدفا في 15 مباراة.

وتعد تلك ثاني مباراة يسجل فيها الأهلي 4 أهداف في مشواره بالبطولة، بعدما اكتسح الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة المركز الثالث لنسخة 2021.

video:1

سجل الأهلي في نسخة 2023، 7 أهداف كأفضل نسخة هجومية للفريق متفوقا على نسخة 2022 التي شهدت تسجيل 6 أهداف و2020 و2006 التي شهدت تسجيل 5 أهداف.

video:2

استفاد الأهلي من الهدف العكسي للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للأندية ولأول مرة منذ 2008.

يوشيو كويزومي مدافع أوراوا ريد دياموندز الياباني سجل هدف الأهلي الثالث في اللقاء، وسبقه فاوستو بينتو مع باتشوكا المكسيكي في 2008.

video:3

علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽🔥



الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وإليكم ترتيب هدافي الأهلي تاريخيا في البطولة برصيد 31 هدفا.

محمد أبو تريكة – 4

أحمد عبد القادر – 3

حسين الشحات – 3

أمادو فلافيو – 3

ياسر إبراهيم – 3

علي معلول – 3

عماد متعب – 2

بيرسي تاو – 2

محمد مجدي أفشة – 1

عمرو السولية – 1

السيد حمدي – 1

محمد هاني – 1

محمد شريف - 1

إمام عاشور – 1

هدف عكسي - فاوستو بينتو (باتشوكا 2008)

هدف عكسي - يوشيو كويزومي (أوراوا ريد دياموندز 2023)

مارسيل كولر أكثر مدرب حقق فوزا للأهلي في كأس العالم للأندية

كولر – 4 انتصارات جاءت ضد أوكلاند وسياتل واتحاد جدة وأوراوا.

موسيماني – 3 انتصارات جاءت ضد الدحيل ومونتييري والهلال.

مانويل جوزيه – انتصاران جاءا ضد أوكلاند وكلوب أمريكا.

حسام البدري – انتصار جاء ضد هيروشيما.

عزز حسين الشحات تصدره لترتيب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة برصيد 15 مباراة بقميص العين والأهلي.

ويليه كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر بـ 13 مباراة، ثم علي معلول برصيد 12 مباراة.

أصبح كهربا أكثر لاعب يصنع أهدافا في النسخة الحالية برصيد هدفين بصناعة هدفي حسين الشحات وإمام عاشور في مباراة اتحاد جدة.

أصبح علي معلول ثاني لاعب يسجل هدفا للأهلي من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم للأندية بعد محمد أبو تريكة في 2006 عندما سجل ضد أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا.

الأهلي سجل ثلاثة أهداف من ركلات حرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية ✨ 2006: أبو تريكة ضد أوكلاند سيتي 2006: أبو تريكة ضد كلوب أمريكا 2023: معلول ضد أوراوا الهدف الأجمل هو ــــــــــــــــــــــــ #ClubWC pic.twitter.com/QYLkjka79E — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2023

وبات أفضل هداف أجنبي للأهلي في تاريخ البطولة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع الأنجولي أمادو فلافيو.

كما تفوق على أنيس البدري وأصبح أفضل هداف تونسي في تاريخ البطولة.

سجل 8 لاعبين للأهلي في نسختين مختلفتين بتاريخ البطولة

محمد أبو تريكة 2006 و2012

أحمد عبد القادر 2021 و2022

أمادو فلافيو 2006 و2008

ياسر إبراهيم 2021 و2023

علي معلول 2022 و2023

عماد متعب 2005 و2013

حسين الشحات في 2020 و2022 و2023

وبات بيرسي تاو رابع لاعب يسجل في نسختين متتاليتين للأهلي في البطولة بعد أمادو فلافيو (2006 و2008) وأحمد عبد القادر (2021 و2023) وعلي معلول (2022 و2023)

وتساوى ياسر إبراهيم مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة.

ويتفوق على ياسر وراموس فقط، الياباني تسوكاسا شيوتاني برصيد 4 أهداف، حيث سجلها في 3 مشاركات بقميص سيرنفيتشي هيروشيما الياباني والعين الإماراتي.

وأصبح رامي ربيعة رابع لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة في كأس العالم للأندية بالتساوي مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور.

حقق لاعبو الأهلي جائزة رجل المباراة 8 مرات في تاريخ البطولة

أيمن أشرف ضد الدحيل القطري في 2020

محمد الشناوي ضد بالميراس البرازيلي في 2020

رامي ربيعة ضد مونتييري المكسيكي في 2021

ياسر إبراهيم ضد الهلال السعودي في 2021

محمد شريف ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في 2022

محمد مجدي "أفشة" ضد سياتل ساوندرز الأمريكي في 2022

مروان عطية ضد اتحاد جدة السعودي في 2023

إمام عاشور ضد أوراوا ريد الياباني في 2023

video:4