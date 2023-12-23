ميلان يتعثر مجددا ويفقد نقطتين أمام ساليرنيتانا

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

ميلان - ساليرنيتانا

سجل أهداف ميلان: فيكايو توموري ولوكا يوفيتش، فيما سجل ثنائية ساليرنيتانا كل من فيدريكو فازيو وأنطونيو كاندريفا.

وارتفع رصيد ميلان لـ 33 نقطة في المركز الثالث رافضا الاقتراب من يوفنتوس صاحب المركز الثاني والـ 37 نقطة.

فيما ظل ساليرنيتانا في قاع الترتيب برصيد 9 نقاط.

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وشهد اللقاء مشاركة إسماعيل بن ناصر في تشكيل الروسونيري الأساسي لأول مرة الموسم الجاري بعد تعافيه من الإصابة.

فيما عاد سيمون كيير للدفاع بعد تعافيه من الإصابة.

وتقدم ميلان في الدقيقة 17 برأسية فيكايو توموري مستفيدا من تخبط دفاع أصحاب الأرض.

وسجل المدافع الأرجنتيني فازيو هدف التعادل برأسية في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وقلب كاندريفا الطاولة في الدقيقة 63 في الشوط الثاني بتسديدة مباغتة غالطت الحارس.

وما زاد من مشاكل ميلان هو خروج توموري مصابا وتعويضه بأليساندرو فلورينيزي.

وخطف لوكا يوفيتش نقطة لميلان بهدف في الدقيقة 90، وسجل الصربي 3 أهدف لميلان في آخر 4 مباريات.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه فينتشينزو فيوريلو حارس أصحاب الأرض وهو على مقاعد البدلاء بعد مشادة مع فلورينزي، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

الدوري الإيطالي ميلان ساليرنيتانا
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