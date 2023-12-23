كأس العالم للأندية - ألفاريز: فزت بكل الألقاب المهمة بعمر 23 عاما وأريد تكرار ذلك

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

هدف خوليان ألفاريز في نهائي كأس العالم للأندية

أبرز خوليان ألفاريز هداف مانشستر سيتي الإنجليزي جوعه لتحقيق مزيد من الألقاب في مسيرته الكروية.

وسجل ألفاريز ثنائية في نهائي كأس العالم للأندية قادت سيتي للفوز على فلومينينسي بنتيجة 4-0 وحصد اللقب.

وقال ألفاريز في المؤتمر الصحفي: "سعيد بما حققت في مانشستر سيتي، الأحلام لا تتوقف".

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وأضاف "سعيد بكوني حصلت على كأس العالم للمنتخبات، وكأس العالم للأندية".

وتابع "فزت بكل الألقاب المهمة بعمر 23 عاما، عقليتي أن أبقى بنفس العمل والجهد والمواصلة لحصد الألقاب والبطولات، أريد تكرار كل ذلك".

وسجل ألفاريز أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية بعد 40 ثانية من انطلاق اللقاء.

وأصبح الأرجنتيني ثالث لاعب يتوج بألقاب كأس العالم للأندية وكوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم، ويسبقه فقط كل من: ديدا وكافو.

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية خوليان ألفاريز
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