سوبر الأبطال - موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا.. والقنوات الناقلة

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية 2023

ينافس الأهلي على بطولة جديدة بعد حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا كليوباترا.

فيما يلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري في كأس السوبر للأندية الأبطال.

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موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا ويقام اللقاء يوم الإثنين المقبل.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري
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