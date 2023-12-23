خالد بيبو: أتحمل المسؤولية لتسير الأمور بشكل جيد.. وهذا ما ننتظره من موديست

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

خالد بيبو - الأهلي

شدد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي على تحمله المسؤولية من أجل أن تسير الأمور بشكل جيد في الفريق، وتحدث عن موديست والعروض الخارجية المقدمة للفريق.

وحصد الأهلي جائزة المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2006 و2020 و2021.

وقال خالد بيبو للصحفيين عقب المباراة: "ليس لدي مشكلة لتحمل المسؤولية والأهم أن تسير الأمور بشكل جيد للفريق، وأستطيع التحمل، ولدينا بطولات كثيرة، ونفرح اليوم ونسافر إلى الإمارات لخوض بطولة جديدة".

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وأكمل "سعداء لوجودنا في السعودية، التنظيم كان رائعا، جئت من شهرين ورأيت الملاعب، والتطور الذي حدث في الشهرين كان سريعا وقويا، والفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لنا بسبب السفر وخوض مباراة كل 3 أيام".

وأردف "كنت أريد تحقيق نتيجة أفضل لكن لم يحالفنا التوفيق، والموسم ما زال طويلا".

وتابع عبر أون تايم سبورتس: "أساس عملي هو حل المشاكل وتوفير الأجواء المناسبة ولكن كل شخص يعمل بطريقته الخاصة. نظام الأهلي واحد وثابت وأملك خبرات كبيرة تمنحني القدرة على تحمل الضغوطات".

وواصل "الضغوطات تظهر مدى كفاءة الشخص والحمد لله بدعم الجماهير وإدارة النادي نتجاوز الصعوبات. الاهلي يملك لاعبون كبيرة يعرفون كيفية التعامل مع الضغوطات رغم زيادة حجمها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "كنا الأقرب للتأهل إلى المباراة النهائية وصنعنا العديد من الفرص خلال مواجهة فلومينينسي ولكن التوفيق لم يحالفنا. كولر مدرب كبير ويجتهد كثيرا ويدرس كل كبيرة وصغيرة".

وأتم "لا أملك أي معلومات عن عروض خارجية تخص لاعبي الفريق. نحن نعمل بتركيز من اجل خوض بطولة السوبر التي تأتي بعد ضغط مباريات. موديست يتمرن بشكل جيد وننتظر منه الإضافة في المباريات المقبلة".

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة، بعد 3 أيام من نهاية منافسات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

وعاد الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه مع مونديال الأندية، وذلك بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد جدة السعودي 3-1 يوم 15 ديسمبر، ثم خسر أمام فلومينينسي 2-0 في 18 ديسمبر، قبل أن يلاقي أوراوا اليوم 22 ديسمبر.

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