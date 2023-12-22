مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي

أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي سعادته بتحقيق الفريق للمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال مرتجي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "النتيجة في هذه البطولة كان من الممكن أن تكون أفضل".

وأضاف "كنا نشعر ببعض الظلم أمام فلومينينسي، وكانت المباراة في المتناول، ولكن الله لم يضِع جهد هذا الفريق وحصدنا المركز الثالث".

وتابع "رئيس نادي مانشستر سيتي كان يقول لي إنهم يتمنون اللعب معنا في النهائي وإننا كنا نستحق ذلك".

وأوضح "اليوم أيضا بيب جوارديولا (مدرب سيتي) قال لي: حين زرت مصر لم يكن أحد يتحدث عن شيء سوى الأهلي".

وعن طلب الأهلي بتأجيل مباراته في كأس السوبر المصري لمدة 24 ساعة قال: "كانت هناك محاولات ومن الواضح أنها لم تنجح. كان يفترض أن يوضع ذلك في الحسابات من البداية".

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة، بعد 3 أيام من نهاية منافسات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

وعاد الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه مع مونديال الأندية، وذلك بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد جدة السعودي 3-1 يوم 15 ديسمبر، ثم خسر أمام فلومينينسي 2-0 في 18 ديسمبر، قبل أن يلاقي أوراوا اليوم 22 ديسمبر.