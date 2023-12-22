مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - خالد مرتجي

أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي سعادته بتحقيق الفريق للمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال مرتجي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "النتيجة في هذه البطولة كان من الممكن أن تكون أفضل".

وأضاف "كنا نشعر ببعض الظلم أمام فلومينينسي، وكانت المباراة في المتناول، ولكن الله لم يضِع جهد هذا الفريق وحصدنا المركز الثالث".

أخبار متعلقة:
أكثر من 8 ملايين دولار.. جوائز مالية ضخمة لـ الأهلي في 2023 كأس العالم للأندية - هاني: دائما لاعبي الأهلي مضغوطين ونظمنا أنفسنا لهذه البطولة كأس العالم للأندية - معلول: أظهرنا قيمة وشخصية الأهلي.. وسعيد كوني جزء بسيط من الأهلي الجائزة المالية لـ الأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

وتابع "رئيس نادي مانشستر سيتي كان يقول لي إنهم يتمنون اللعب معنا في النهائي وإننا كنا نستحق ذلك".

وأوضح "اليوم أيضا بيب جوارديولا (مدرب سيتي) قال لي: حين زرت مصر لم يكن أحد يتحدث عن شيء سوى الأهلي".

وعن طلب الأهلي بتأجيل مباراته في كأس السوبر المصري لمدة 24 ساعة قال: "كانت هناك محاولات ومن الواضح أنها لم تنجح. كان يفترض أن يوضع ذلك في الحسابات من البداية".

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة، بعد 3 أيام من نهاية منافسات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

وعاد الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه مع مونديال الأندية، وذلك بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد جدة السعودي 3-1 يوم 15 ديسمبر، ثم خسر أمام فلومينينسي 2-0 في 18 ديسمبر، قبل أن يلاقي أوراوا اليوم 22 ديسمبر.

الأهلي مانشستر سيتي بيب جوارديولا كأس العالم للأندية خالد مرتجي
نرشح لكم
خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا كأس العالم للأندية - مدرب الأهلي يعدد مكاسب الميدالية البرونزية أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للأندية - ألفاريز: فزت بكل الألقاب المهمة بعمر 23 عاما وأريد تكرار ذلك كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: الهدف المبكر غير مجرى النهائي.. وحققنا حلمنا خالد بيبو: أتحمل المسؤولية لتسير الأمور بشكل جيد.. وهذا ما ننتظره من موديست أكثر من 8 ملايين دولار.. جوائز مالية ضخمة لـ الأهلي في 2023 جوارديولا: كنا محظوظين.. وألفاريز لا يخوننا أبدا
أخر الأخبار
خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مدرب الأهلي يعدد مكاسب الميدالية البرونزية 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023 9 ساعة | كأس العالم للأندية
ميلان يتعثر مجددا ويفقد نقطتين أمام ساليرنيتانا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - ألفاريز: فزت بكل الألقاب المهمة بعمر 23 عاما وأريد تكرار ذلك 10 ساعة | كأس العالم للأندية
سوبر الأبطال - موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا.. والقنوات الناقلة 10 ساعة | الكرة المصرية
لاعبه السابق أوقف السلسلة.. أستون فيلا يتعادل بصعوبة مع شيفيلد يونايتد 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا