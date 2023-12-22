أكثر من 8 ملايين دولار.. جوائز مالية ضخمة لـ الأهلي في 2023

حقق الأهلي أكثر من 8 ملايين دولار في الأشهر الأخيرة نظير مشاركته القارية والعالمية في 2023.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية لـ كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وشارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي وكأس السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنّه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وجاءت قيمة الجوائز المالية كالتالي:

بطل دوري أبطال إفريقيا – 4 ملايين دولار

وصيف كأس السوبر الإفريقي – 250 ألف دولار

نصف نهائي الدوري الإفريقي – مليون و700 ألف دولار

ثالث كأس العالم للأندية – 2.5 مليون دولار

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كما حقق الفريق مبلغ قدره 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي.

ويمكن للأهلي زيادة رصيده في 2023 حال فاز بلقب كأس السوبر المصري بنظامه الجديد.

وستقام البطولة في أبو ظبي بالإمارات الأسبوع الجاري.

ويحصد الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار والرابع 50 ألف دولار.

وسيلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.