كأس العالم للأندية - هاني: دائما لاعبي الأهلي مضغوطين ونظمنا أنفسنا لهذه البطولة

علق محمد هاني لاعب الأهلي على حصد الفريق لبرونزية كأس العالم للأندية 2023.

وحصد الأهلي برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال هاني للصحفيين بعد المباراة: "دائما لاعبي الأهلي مضغوطين، كنا في كامل التركيز وأغلقنا على أنفسنا، والحمد لله خسرنا مباراة واحدة الموسم الجاري رغم كل ما قيل عنا في الفترة الماضية، ورغم التعادلات العديدة إلا أن الفريق يسير بشكل يتراجع فيه الأداء وهذه قيمة الفرق الكبيرة".

وأضاف "نظمنا أنفسنا وهيئنا أنفسنا لهذه المباريات واللاعبين محترفين للتعامل مع كل الصعوبات، وسنعود سعداء بهذه الميدالية".

وأتم "أهم شيء أن تقدم 100% في أرض الملعب، والنتيجة توفيق من الله، المباراة الماضية ضد فلومينينسي ولم نستغل الفرص والتي كانت ستغير المباراة، وكنا نحلم بالوصول للنهائي، لكن هدف كان المجموعة أن نعود بميدالية، الكل كان هدفه حصد المركز الثالث".

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ضمن الأهلي مكاسب مالية كبرى بعدما حقق برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.