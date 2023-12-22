كأس العالم للأندية - هاني: دائما لاعبي الأهلي مضغوطين ونظمنا أنفسنا لهذه البطولة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 23:11

كتب : عبد الرحمن جمال

محمد هاني

علق محمد هاني لاعب الأهلي على حصد الفريق لبرونزية كأس العالم للأندية 2023.

وحصد الأهلي برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال هاني للصحفيين بعد المباراة: "دائما لاعبي الأهلي مضغوطين، كنا في كامل التركيز وأغلقنا على أنفسنا، والحمد لله خسرنا مباراة واحدة الموسم الجاري رغم كل ما قيل عنا في الفترة الماضية، ورغم التعادلات العديدة إلا أن الفريق يسير بشكل يتراجع فيه الأداء وهذه قيمة الفرق الكبيرة".

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وأضاف "نظمنا أنفسنا وهيئنا أنفسنا لهذه المباريات واللاعبين محترفين للتعامل مع كل الصعوبات، وسنعود سعداء بهذه الميدالية".

وأتم "أهم شيء أن تقدم 100% في أرض الملعب، والنتيجة توفيق من الله، المباراة الماضية ضد فلومينينسي ولم نستغل الفرص والتي كانت ستغير المباراة، وكنا نحلم بالوصول للنهائي، لكن هدف كان المجموعة أن نعود بميدالية، الكل كان هدفه حصد المركز الثالث".

ضمن الأهلي مكاسب مالية كبرى بعدما حقق برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وبحسب موقع "فان نيشين فوتوبول" فإن النادي الأهلي سيحصل على 2.5 مليون دولار عقب حصوله على المركز الثالث.

الجوائز المالية للبطولة:

البطل يحصل على 5 مليون دولار.

الوصيف يحصل على 4 مليون دولار.

والثالث 2 ونصف مليون دولار.

والرابع 2 مليون دولار.

والخامس والسادس مليون دولار.

السابع نصف مليون دولار.

وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.

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