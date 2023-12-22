كأس العالم للأندية - رودري أفضل لاعب في 2023.. واتحاد جدة يحصد جائزة اللعب النظيف

حصد الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2023.

وحقق مانشستر سيتي اللقب باكتساح فلومينينسي في النهائي بنتيجة 4-0 لأول مرة في تاريخه.

وأصبح رودري ثاني إسباني يحقق جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد سيرخيو راموس في نسخة 2014.

وحقق كايل ووكر قائد مانشستر سيتي الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب.

وأصبح الظهير الإنجليزي ثاني لاعب يحصد جائزة فردية في البطولة بعد واين روني في نسخة 2008 مع مانشستر يونايتد والذي حصد الكرة الذهبية.

فيما فاز الكولومبي جون أرياس بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

وأصبح أرياس ثاني كولومبي يحصد الكرة البرونزية بعد مواطنه رافائيل سانتوس بوري مهاجم ريفر بليت في 2018.

الأفضل في مونديال الأندية لنسخة 2023: - رودريجو 🥇" مانشستر سيتي " - وولكر 🥈" مانشستر سيتي " - أرياس 🥉" فلومينينسي "#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OiWRfOzbYb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وحاز اتحاد جدة السعودي على جائزة اللعب النظيف للنسخة الحالية، وأصبح رابع فريق عربي يحصدها في تاريخ المسابقة.

وسبقه كل من: النصر السعودي في 2000 والترجي التونسي في 2019 الدحيل القطري في 2020.

وتساوى الثلاثي: جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة وعلي معلول ظهير الأهلي في ترتيب صدارة الهدافين برصيد هدفين لكل لاعب.