الأسرع والأول والأكثر تتويجا.. مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي ويحصد كأس العالم للأندية

توج مانشستر سيتي بطل ثلاثية إنجلترا وقارة أوروبا ببطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بأربعة أهداف دون رد.

سجل رباعية مانشستر سيتي خوليان ألفاريز "هدفين" في الدقيقتين 1 و88 ونينو "هدف عكسي" في الدقيقة 27 وفيل فودين في الدقيقة 72.

وبذلك بات مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يتوج بالبطولة من أول محاولة، حيث خسر مانشستر يونايتد النسخة الأولى على الإطلاق عام 2000 قبل أن يتوج بنسخة عام 2008، وخسر ليفربول في 2005 قبل أن يفوز بـ 2019.

بيب جوارديولا مدرب سيتي فض الاشتباك مع كارلو أنشيلوتي وبات أكثر المدربين فوزا بالبطولة بلقبه الرابع، بعد فوزه مرتين مع برشلونة في 2009 و2011 ومع بايرن ميونيخ في 2013.

كما بات جوارديولا أول مدرب يفوز بالبطولة مع 3 أندية مختلفة.

المباراة شهدت أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس العالم للأندية، متخطيا هدف دانتي مع بايرن ميونيخ أمام الرجاء المغربي في نسخة 2013.

وهو أيضا أسرع هدف في البطولة ككل بـ 42 ثانية، مجتازا هدف محمد أحمد مع العين الإماراتي ضد الترجي التونس بعد 79 ثانية في نسخة 2018.

البطولة لا تزال حكرا أوروبيا منذ نسخة 2013، حيث كان آخر بطل لاتيني لها هو كورينثيانز البرازيلي في 2012، وهو أيضا بطل النسخة الأولى عام 2000، فيما عدا ذلك فاز ساو باولو وإنترناسيونال البرازيليان بنسختي 2005 و2006، والبقية لأوروبا.

وهذه النتيجة هي الأكبر في نهائي كأس العالم للأندية بالتساوي مع نهائي 2011 حين فاز برشلونة على سانتوس البرازيلي 4-0 أيضا.

الصاعقة الأولى

ضربة البداية أتت سريعا في الثانية 42، بعد تسديدة من ناثان أكي اصطدمت بالقائم وارتدت ليتابعها خوليان ألفاريز برأسية في الشباك.

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بدون أي مقدمات، ألفاريز يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في مرمى فلومينينسي في الثانية 42 ⚽🔵



الأرجنتيني أحرز أسرع هدف في نهائيات كأس العالم للأندية

pic.twitter.com/nYVkWJLsKy https://t.co/cHVyaooflD — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2023

وفي الدقيقة 4 سدد برناردو سيلفا كرة وصلت إلى الحارس فابيو بسهولة.

وحاول كينو في الدقيقة 12 من خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فلومينينسي في الدقيقة 17 بعد إعاقة من إيدرسون ضد المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو، ولكن تراجع عن القرار بسبب تسلل كانو منذ البداية.

وسدد كايل ووكر في الدقيقة 22 من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بظهير ريال مدريد السابق مارسيلو.

الهدف الثاني أتى في الدقيقة 27 بكرة لعبها فيل فودين لتصطدم بالمدافع نينو وتسكن الشباك.

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هدف مانشستر سيتي الثاني، قائد فريق فلومينينسي نينو يتكفل بالتسجيل لكن في مرمى فريقه ⚽pic.twitter.com/UUFOKr3D3V https://t.co/AXJsd4rwZY — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2023

وحاول فودين مجددا في الدقيقة 37 ولكن الكرة ارتدت من دفاعات فلومينينسي.

وفي الدقيقة 41 حاول الفريق البرازيلي من ركنية نفذها مارسيلو وقابلها جون أرياس برأسية قوية أبعدها إيدرسون ببراعة.

وسدد جاك جريليش في الدقيقة 42 ولكن تألق فابيو في التصدي إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 2-0.

لا جدوى سوى الزيادة

مع انطلاق الشوط الثاني حل جون كينيدي بدلا من كينو في صفوف فلومينينسي.

وفي الدقيقة 48 أرسل جريليش عرضية سدد منها فودين على حدود المنطقة ليبعدها الحارس فابيو، ثم تابعها برناردو سيلفا برأسية أمسك بها الحارس أيضا.

وحاول فودين مجددا في الدقيقة 53 بعد تمريرة من ركلة حرة ليسدد بيسراه ولكن تألق الحارس في الإبعاد من جديد.

وفي الدقيقة 60 أتى أليكساندر وديوجو باربوسا وليما بدلا من مارسيلو وفيليبي ميلو وجانسو في صفوف الفريق البرازيلي، بينما حل ماتيو كوفاسيتش بدلا من ريكو لويس على الجانب الآخر.

وأتى الهدف الثالث بتوقيع فودين أخيرا هذه المرة، حيث تلقى تمريرة ألفاريز وسدد في المرمى مباشرة في الدقيقة 72.

ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽ مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وخرج رودري بعد تعرضه لضربة قوية في الدقيقة 74، رفقة جون ستونز، وحل بدلا منهما مانويل أكانجي ويوشكو جفارديول.

وحل ماتيوس نونيز وأوسكار بوب بدلا من فيل فودين وناثان أكي في الدقيقة 81.

وأخيرا سجل ألفاريز الرابع بتسديدة سكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 88.

الفاريز يضيف رابع الأهداف للسيتي 🤩🔥⚽ مانشستر سيتي 4 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/j1z2Hijaul — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بذلك يتوج سيتي بالبطولة، ويحل فلومينيسي ثانيا، بينما حصد الأهلي المركز الثالث بفوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني.