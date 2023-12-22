كأس العالم للأندية - معلول: أظهرنا قيمة وشخصية الأهلي.. وسعيد كوني جزء بسيط من الأهلي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

احتفال علي معلول بالهدف الثالث ضد أوراوا

شدد علي معلول لاعب الأهلي أن الفريق أظهر قيمة وشخصية النادي لحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وحصد الأهلي برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال معلول عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "مبروك لجمهور الأهلي البرونزية الرابعة، بالنسبة للجيل الحالي كان هدفنا الوصول للنهائي".

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وأضاف "توجنا ببرونزية بعد مجهودنا وأظهرنا قيمة وشخصية النادي موجودين في منصة التتويج ودائما يتواجد في منصات التتويج".

وأردف "سعيد كوني جزء بسيط من الأهلي، أشكر كل اللاعبين بسبب دعمهم الكامل وحبهم ودائما أسعى أن أكون عند حسن الظن".

وأتم "قدمنا شوط أول ممتاز لكن حدث استسهال بعد الهدف الثاني ما تسبب في استقبال هدف بنهاية الشوط الأول، بداية الشوط الثاني لم تكن ممتازة، وشخصية البطل والأهلي كانت موجودة وساهمت في الفوز برباعية".

وأصبح معلول أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية بالتساوي مع الأنجولي فلافيو برصيد 3 أهداف.

هدف معلول كان الثالث في تاريخ الأهلي بالمونديال من ركلة حرة مباشرة بعد هدفي محمد أبو تريكة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب أمريكا المكسيكي في 2006.

الأهلي علي معلول كأس العالم للأندية
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