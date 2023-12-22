كأس العالم للأندية - الشناوي: إفريقيا تطمع في الأهلي.. وننظر تحت أقدامنا للوصول لأهدافنا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 21:40

كتب : عبد الرحمن جمال

محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي أن الفريق خاض النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2023 بكل قوة بعد بداية الموسم المتذبذبة.

وفاز الأهلي على أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بنتيجة 4-2.

وصرّح الشناوي للصحفيين عقب اللقاء قائلا: "بطولة صعبة وكنا نتمنى الوصول للنهائي، وفي المباراة الماضية أهدرنا الكثير، ونسينا المباراة ثم خضنا مباراة أخرى وكنا نريد حصد البرونزية".

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وتابع "أتفق أننا بدأنا الموسم بشكل غير جيد لأننا خضنا 5 بطولات الموسم الماضي، في مباراة السوبر الإفريقي خسرنا بعدما استقبلنا هدفا من ركلة جزاء، وإفريقيا تطمع فيك، وشعر اللاعبون بذلك ولذلك خضنا كأس العالم للأندية بقوة".

وأردف "الفترة الماضية التوفيق لم يحالفنا، الأداء كان جيدا الفترة الماضية لكن النتائج لم تحالفنا، وخضنا البطولة بشكل جيد خاصة في كاس العالم للأندية بخوض 3 مباريات في فترة قليلة".

وأكمل "نحن فريق واحد على قلب واحد وكلنا نفوز ونخسر معا، ومن يريد الحديث عن الجيل الذهبي على رأسي ومن يريد الحديث عن الجيل الحالي فليتحدث، وهدفنا العمل في الملعب".

وأردف "لعبنا مع فرق كبيرة مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وفلامنجو واتحاد جدة، الحيل الحالي أغلبه موجود من 6 سنوات واعتدنا على البطولات والرد في الملعب".

وواصل "هذه المرة الرابعة في كأس العالم على التوالي، والنسخة المقبلة ستكون الخامسة لنا، والكل في إفريقيا ينظر لك أنك الكبير ونحن الكبار ولابد أن ننظر تحت أقدامنا من أجل الوصول لأهدافنا".

وأتم "لم احتفل بعيد ميلادي بعد الخسارة من فلومينينسي؟ فداء للأهلي".

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.

وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.

الأهلي محمد الشناوي كأس العالم للأندية
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