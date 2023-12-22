مدرب أهلي جدة يحسم مصير فيرمينيو

حسم الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة مصير البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

ويتعرض فيرمينيو لانتقادات حادة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التهديف مع النادي السعودي.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الحزم: " عدم مشاركة فيرمينو بشكل أساسي ليس مؤشرا لرحيله كما يتردد. صحيح أنه لا يمر بأفضل حالاته، لكنه يتمرن جيدا ويملك عقلية مميزة".

واكتفى فيرمينيو بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة اهلي جدة والحزم بالجولة الأولى وغاب عن التهديف لمدة 17 جولة متتالية.

نجم ليفربول السابق انضم لنادي أهلي جدة بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر مقابل راتب سنوي ضخم.

أهلي جدة فاز على الحزم 4-0 في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رياض محرز وجابري فيجا وفراس البريكان ومريح ديميرال أهداف الفريق الغربي.

ورفع الفوز رصيد أهلي جدة إلى 37 نقطة في المركز الثالث في الدوري السعودي الذي يتصدره الهلال برصيد 50 نقطة.