كأس العالم للأندية - كولر: لحظات السعادة نسرقها من الحياة لأجل جماهير الأهلي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي فخره كونه مصدر سعادة لجمهور الفريق بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وقال كولر عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "شيء يسعدني أن علاقتي مع الجمهور جيدة وأحاول إسعادهم وهو أكثر ما أفكر فيه".

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وأضاف "الحياة قاسية جدا والشخص لا يجد السعادة كثيرا في الحياة وأحاول من حين لآخر عن طريق روح الدعابة التي يحبها المصريين فعل ذلك، وهذه اللحظات "بالدنيا كلها" وهذا يُكمل بالفوز".

وأتم "لحظات السعادة نسرقها من الحياة حاليا، وما يسعدني أن أكون سببا في سعادتهم".

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.

وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.

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