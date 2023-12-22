كأس العالم للأندية - كولر: لحظات السعادة نسرقها من الحياة لأجل جماهير الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي فخره كونه مصدر سعادة لجمهور الفريق بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وقال كولر عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "شيء يسعدني أن علاقتي مع الجمهور جيدة وأحاول إسعادهم وهو أكثر ما أفكر فيه".

وأضاف "الحياة قاسية جدا والشخص لا يجد السعادة كثيرا في الحياة وأحاول من حين لآخر عن طريق روح الدعابة التي يحبها المصريين فعل ذلك، وهذه اللحظات "بالدنيا كلها" وهذا يُكمل بالفوز".

وأتم "لحظات السعادة نسرقها من الحياة حاليا، وما يسعدني أن أكون سببا في سعادتهم".

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وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.