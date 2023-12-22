كأس العالم للأندية - الأسرع على الإطلاق.. ألفاريز يقتحم التاريخ مع مانشستر سيتي

سجل خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في نهائي نسخة 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي، بعد 42 ثانية من انطلاق المباراة.

الهدف هو أسرع هدف في النهائي منذ هدف دانتي مدافع بايرن ميونيخ في شباك الرجاء المغربي بنسخة 2013.

وهو أيضا أسرع هدف في البطولة بصورة عامة، متخطيا هدف محمد أحمد لاعب العين الإماراتي.

وسجل محمد أحمد هدفه الأسرع بعد 79 ثانية أمام الترجي في نسخة 2018.

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بدون أي مقدمات، ألفاريز يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في مرمى فلومينينسي في الثانية 42 ⚽🔵



الأرجنتيني أحرز أسرع هدف في نهائيات كأس العالم للأندية

pic.twitter.com/nYVkWJLsKy https://t.co/cHVyaooflD — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2023

وبات فابيو حارس مرمى فلومينينسي أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم للأندية بعمر 43 عاما.

وتخطى فابيو بذلك رقم باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما في نهائي نسخة 2007 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتأهل مانشستر سيتي بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

فيما تأهل فلومينينسي على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

وحسم الأهلي الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.