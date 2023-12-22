كأس العالم للأندية - الأسرع على الإطلاق.. ألفاريز يقتحم التاريخ مع مانشستر سيتي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز

سجل خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في نهائي نسخة 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي، بعد 42 ثانية من انطلاق المباراة.

الهدف هو أسرع هدف في النهائي منذ هدف دانتي مدافع بايرن ميونيخ في شباك الرجاء المغربي بنسخة 2013.

أخبار متعلقة:
40% في كأس العالم للأندية.. الأهلي يتفوق على العرب والأفارقة في سجل الانتصارات كأس العالم للأندية - ياسر إبراهيم: "مكنش ينفع نروح من غير ميدالية" كأس العالم للأندية - إمام عاشور: أشكر جمهور الأهلي العظيم.. ولدينا بطولة علينا تحقيقها كأس العالم للأندية - الشناوي: طموحنا كان الوصول للنهائي.. واستطعنا العودة بميدالية

وهو أيضا أسرع هدف في البطولة بصورة عامة، متخطيا هدف محمد أحمد لاعب العين الإماراتي.

وسجل محمد أحمد هدفه الأسرع بعد 79 ثانية أمام الترجي في نسخة 2018.

وبات فابيو حارس مرمى فلومينينسي أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم للأندية بعمر 43 عاما.

وتخطى فابيو بذلك رقم باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما في نهائي نسخة 2007 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتأهل مانشستر سيتي بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

فيما تأهل فلومينينسي على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

وحسم الأهلي الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية خوليان ألفاريز
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - رودري أفضل لاعب في 2023.. واتحاد جدة يحصد جائزة اللعب النظيف الأسرع والأول والأكثر تتويجا.. مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي ويحصد كأس العالم للأندية انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (1) شيفيلد.. تعادل انتهى نهائي كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي (4)-(0) فلومينينسي مفاجأة للأندية بعد شكواها المتكررة.. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد الموسم القادم تشكيل النهائي - فلومينينسي بنفس تشكيل مباراة الأهلي.. و3 تعديلات من جوارديولا مؤتمر تين هاج: يونايتد سيصبح أقوى بعد الانتقالات الشتوية.. وأمر يحتاج فريقه التحسن فيه مؤتمر بوستيكوجلو: هذا رأيي في دوري السوبر الأوروبي.. ووظيفتي هي إيجاد الحلول
أخر الأخبار
لاعبه السابق أوقف السلسلة.. أستون فيلا يتعادل بصعوبة مع شيفيلد يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: الهدف المبكر غير مجرى النهائي.. وحققنا حلمنا 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
خالد بيبو: أتحمل المسؤولية لتسير الأمور بشكل جيد.. وهذا ما ننتظره من موديست 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكثر من 8 ملايين دولار.. جوائز مالية ضخمة لـ الأهلي في 2023 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: كنا محظوظين.. وألفاريز لا يخوننا أبدا ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - هاني: دائما لاعبي الأهلي مضغوطين ونظمنا أنفسنا لهذه البطولة ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - تطور في مسألة حل أزمة قيد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا