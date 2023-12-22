رونالدو يستعيد صدارة الهدافين ويقود النصر للفوز على اتفاق جيرارد بثلاثية

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر - الاتفاق

استعاد كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي النصر فوزا ثمينا على حساب الاتفاق بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر كل من: أليكس تيليس في الدقيقة (43) ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة (59) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (73) فيما قلص محمد الكويكبي النتيجة وسجل هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 85.

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الفوز رفع رصيد نادي النصر إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد عند 24 نقطة في المركز الثامن.

رونالدو سجل هدفه الـ17 في الموسم الحالي من الدوري السعودي ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وصف المباراة

شهدت الدقائق الأولى تبديل أول اضراري لفريق الاتفاق بخروج اللاعب أحمد الغامدي مصاباً ونزول اللاعب حامد الغامدي.

وبدأ النصر ضغطه على مرمى الاتفاق عن طريق تسديدة من كريستيانو رونالدو تصدى لها حارس المرمى ببراعة

وحاول كريستيانو رونالدو التسجيل من جديد من ضربة رأسية أبعدها حارس المرمى بنجاح

وأبعد نواف العقيدي فرصة هدف محقق لنادي الاتفاق بعد انفراد موسى ديمبيلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من ىالشوط الأول تسجيل هدف لفريق النصر سجله اليكس تيليس من تسديدة صاروخية.

وعزز مارسيلو بروزوفيتش تقدم نادي النصر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 من المباراة.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وقلص محمد الكويكبي الفارق وسجل هدف نادي الاتفاق الوحيد في الدقيقة 85 من المباراة.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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