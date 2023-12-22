40% في كأس العالم للأندية.. الأهلي يتفوق على العرب والأفارقة في سجل الانتصارات

رفع الأهلي رصيده لـ 10 انتصارات في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وأصبح الأهلي ثاني أكثر فريق تحقيقا للفوز في البطولة بعد ريال مدريد صاحب الـ 12 انتصارا من 14 مباراة.

ووصل الأهلي لـ 10 انتصارات في كأس العالم للأندية خلال 9 مشاركات في 25 مباراة بنسبة 40%.

الأهلي 2×0 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي – 2006

الأهلي 2×1 كلوب أمريكا المكسيكي – 2006

الأهلي 2×1 سينفريتشي هيروشيما الياباني – 2012

الأهلي 1×0 الدحيل القطري – 2020

الأهلي 1×0 مونتييري المكسيكي – 2021

الأهلي 4×0 الهلال السعودي – 2021

الأهلي 3×0 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي – 2022

الأهلي 1×0 سياتل ساوندرز الأمريكي – 2022

الأهلي 3× 1 اتحاد جدة السعودي – 2023

الأهلي 4×2 أوراوا ريد الياباني – 2023

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في المقابل حققت أندية إفريقيا 7 انتصارات من 31 مباراة بنسبة 22.5%

3 الرجاء المغربي من 7 مباريات

2 مازيمبي الكونغولي من 7 مباريات

1 الترجي التونسي من 6 مباريات

1 النجم الساحلي التونسي من 3 مباريات

0 المغرب التطواني المغربي من مباراة

0 وفاق سطيف الجزائري من مباراتين

0 الوداد المغربي من 3 مباريات

0 ماميلودي صنداونز من مباراتين

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في المقابل حققت الأندية العربية 20 انتصارا من 63 مباراة بنسبة 31.7%

3 الهلال السعودي من 9 مباريات

3 الرجاء المغربي من 7 مباريات

3 الجزيرة الإماراتي من 7 مباريات

2 اتحاد جدة السعودي من 5 مباريات

2 السد القطري من 6 مباريات

2 الدحيل القطري من 3 مباريات

1 العين الإماراتي من 4 مباريات

1 الوحدة الإماراتي من 3 مباريات

1 النجم الساحلي التونسي من 3 مباريات

1 الترجي التونسي من 6 مباريات

1 النصر السعودي من 3 مباريات

0 المغرب التطواني المغربي من مباراة

0 وفاق سطيف الجزائري من مباراتين

0 الوداد المغربي من 3 مباريات

0 الأهلي الإماراتي من مباراة









































































































وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.