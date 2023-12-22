انتهى نهائي كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي (4)-(0) فلومينينسي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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ق 88 جووووول الرابع من ألفاريز

ق 81 ماتيوس نونيز وأوسكار بوب بدلا من فيل فودين وناثان أكي

ق 74 خروج رودري مصابا رفقة ستونز ونزول مانويل أكانجي ويوشكو جفارديول

ق 70 جووووول فيل فودين يسجل الثالث

ق 60 ماتيو كوفاسيتش بدلا من ريكو لويس

ق 60 أليكساندر وديوجو باربوسا وليما بدلا من مارسيلو وفيليبي ميلو وجانسو

ق46 جون كينيدي بدلا من كينو مع بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27 جوووول فيل فودين يلعب الكرة ونينو يسكنها في شباكه بالخطأ

ق 1 جووووول خوليان ألفاريز يسجل أسرع أهداف المونديال.. تسديدة في القائم من أكي ترتد ليتابعها ألفاريز في المرمى

بداية المباراة

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية
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