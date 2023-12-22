كأس العالم للأندية - ياسر إبراهيم: "مكنش ينفع نروح من غير ميدالية"

شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على أحقية فريقه في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وقال ياسر إبراهيم عبر "SSC SPORTS": "تعاهدنا قبل المباراة على تحقيق ميدالية. بدأنا اللقاء بشكل جيد وسجلنا هدفين لكن حدث بعض التراخي والتراجع واستطاع الفريق الياباني تعديل النتيجة ولكن العودة سمات الفرق الكبرى وهذا ما نجحنا في تحقيقه. "مكنش ينفع نروح من غير ميدالية"

وأضاف "واجهنا سوء توفيق في مواجهة فلومينينسي وكان هدفنا اللعب في النهائي. الأهلي لا يقف على أي لاعب سواء مهاجم أو أي مركز آخر".

وأصبح ياسر إبراهيم لاعب الأهلي ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسجل ياسر هدف تقدم الأهلي أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث لنسخة 2023.

وتقدم الأهلي بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

وسبق أن سجل ياسر ثنائية في شباك الهلال السعودية بمباراة البرونزية في نسخة 2021.

وتساوى ياسر مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة. ويتفوق على ياسر وراموس فقط، الياباني تسوكاسا شيوتاني برصيد 4 أهداف، حيث سجلها في 3 مشاركات بقميص سيرنفيتشي هيروشيما الياباني والعين الإماراتي. وأصبح ياسر سابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين بكأس العالم للأندية. ويسبق ياسر كل من: أبو تريكة 2006 و2012 أحمد عبد القادر 2021 و2022 فلافيو 2006 و2008 ياسر إبراهيم 2021 و2023 علي معلول 2022 و2023 عماد متعب 2005 و2013 حسين الشحات في 2020 و2022 و2023

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