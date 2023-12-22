كأس العالم للأندية - إمام عاشور: أشكر جمهور الأهلي العظيم.. ولدينا بطولة علينا تحقيقها

وجه إمام عاشور رسالة لجمهور الأهلي عقب الفوز على أوروا ريدز الياباني.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وقال إمام عاشور عبر "SSC SPORTS": "أشكر جمهور الأهلي العظيم واللاعبين والجهاز الفني. الجميع اجتهد حتى آخر دقيقة".

وتابع "كل اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بصورة طيبة، ولم يقصر أحد، والتوفيق كان حليفًا لنا، ونجحنا في الفوز بميدالية جئنا ‏إلى السعودية من أجل الفوز بها".

وأضاف "أردنا إسعاد الجمهور ونجحنا في تحقيق ميدالية رغم أن هدفنا كان لعب المباراة النهائية. لدينا بطولة مهمة خلال الأسبوع المقبل سنعمل على تحقيقها".

وفاز إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة بعد فوز الأحمر على أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبذلك أصبح إمام عاشور ثامن لاعب يفوز بالجائزة مع الأهلي في مونديال الأندية، وتاسع لاعب مصري عموما.

وفاز بالجائزة أيمن أشرف أمام الدحيل القطري، ومحمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي في نسخة 2020.

بينما فاز بها رامي ربيعة أمام مونتيري المكسيكي، وياسر إبراهيم أمام الهلال السعودي في نسخة 2021.

وفاز بها أيضا محمد شريف أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومحمد مجدي أفشة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2022.

وفي النسخة الحالية فاز مروان عطية بالجائزة أمام اتحاد جدة السعودي.

أما المصري الذي فاز بها بعيدا عن الأهلي، فهو لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، حيث حصد الجائزة مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي في نسخة 2018.

وسجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ويوشيو كويزومي "هدف عكسي" وعلي معلول.

وبذلك حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، كأكثر الفرق فوزا بها في كأس العالم للأندية.