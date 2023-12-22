كأس العالم للأندية - الشناوي: طموحنا كان الوصول للنهائي.. واستطعنا العودة بميدالية

شدد محمد الشناوي حارس الأهلي أن طموح الفريق كان الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

وفاز الأهلي على أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بنتيجة 4-2.

وقال الشناوي عبر SSC السعودية: "طموحنا كان الوصول للنهائي وكنا قريبين من ذلك، وحققنا المركز الثالث واستطعنا العودة بميدالية رغم الضغط الكبير".

وتابع "أمام فلومينينسي أهدرنا كثيرا وقدمنا مباراة قوية، لكن اليوم أيضا خضنا مباراة قوية، بالفعل لعبنا 3 مباريات أقوى من بعض في وقت قليل وأبارك للجميع".

وواصل "أشكر المملكة العربية السعودية على الاستقبال والحضور الجماهيري والأجواء رائعة".

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وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.

وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.