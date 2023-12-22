تشكيل النهائي - فلومينينسي بنفس تشكيل مباراة الأهلي.. و3 تعديلات من جوارديولا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 19:16

كتب : FilGoal

جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي.

وتشهد المباراة مشاركة الثلاثي ريكو لويس وروبن دياش وجوليان ألفاريز، الذي لم يبدأ المباراة الماضية أمام أوراوا ريد دياموندز.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - ناثان أكي

خط الوسط: رودري - ريكو لويس - برناردز سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - خوليان ألفاريز - جاك جريليش

البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - مانويل أكانجي - سيرخي جوميز - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - بوب - أليني - سوشو - هاميلتون

أما تشكيل فلومينينسي، فأتى مطابقا لنفس التشكيل الذي بدأ المباراة الماضية أمام الأهلي.

وجاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل جزافييه - نينو - فيليبي ميلو - مارسيلو

خط الوسط: أندريه - ماتيوس مارتينيلي - جانسو

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - كينو

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي بالفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0، بينما تأهل فلومينينسي بالفوز على الأهلي 2-0.

وحسم الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز على أوراوا 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأيا كان ما سيحققه طرفا النهائي سيكون الإنجاز الأول من نوعه لهما، كونها المشاركة الأولى للبطلين القاريين في مونديال الأندية.

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