كأس العالم للأندية - الثامن.. إمام عاشور رجل برونزية الأهلي أمام أوراوا

فاز إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة بعد فوز الأحمر على أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبذلك أصبح إمام عاشور ثامن لاعب يفوز بالجائزة مع الأهلي في مونديال الأندية، وتاسع لاعب مصري عموما.

وفاز بالجائزة أيمن أشرف أمام الدحيل القطري، ومحمد الشناوي أمام بالميراس البرازيلي في نسخة 2020.

بينما فاز بها رامي ربيعة أمام مونتيري المكسيكي، وياسر إبراهيم أمام الهلال السعودي في نسخة 2021.

وفاز بها أيضا محمد شريف أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومحمد مجدي أفشة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2022.

وفي النسخة الحالية فاز مروان عطية بالجائزة أمام اتحاد جدة السعودي.

أما المصري الذي فاز بها بعيدا عن الأهلي، فهو لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، حيث حصد الجائزة مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي في نسخة 2018.

وسجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ويوشيو كويزومي "هدف عكسي" وعلي معلول.

وبذلك حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، كأكثر الفرق فوزا بها في كأس العالم للأندية.