البرونزية حمراء للمرة الرابعة.. الأهلي يفوز على أوراوا برباعية في كأس العالم للأندية 2023

حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

سجل أهداف الأهلي: ياسر إبراهيم وعلي معلول وبيرسي تاو وهدف عكسي، فيما سجل للفريق الياباني جوزيه كانتي وألكسندر شولز.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.

وتفوق الأهلي في مواجهاته ضد الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية حيث فاز على هيروشيما بنتيجة 2-1 في نسخة 2-2012 ثم أوراوا بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية الأفضل هجوميا للأهلي بتسجيل 7 أهداف متفوقا على سجل التهديفي للنسخة الماضية برصيد 6 أهداف.

وأصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يحصد البرونزية مع الأهلي بعد مانويل جوزيه في 2006 وبيتسو موسيماني في 2020 و2021.











































































التشكيل

عاد أحمد نبيل "كوكا" لخط وسط الأهلي بدلا من أكرم توفيق.

وبدأ حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو في هجوم الأهلي.

في المقابل قاد يوشيو كويزومي- جوزيه مارتينيز هجوم بطل آسيا وتواجد الدولي المخضرم هيروكي ساكاي في الدفاع.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة الثانية بتسديدة بعيدة عن المرمى من بطل آسيا.

طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد سقوط كهربا ثم إمام عاشور لكن دون احتسابها.

وسدد جوزيه كانتي كرة على الطائر مرت أعلى عارضة الشناوي في الدقيقة 7.

الأهلي بدأ التهديد في الدقيقة 11 بتسديدة على الطائر من حسين الشحات مرت أعلى العارضة.

وأرسل الشحات عرضية متقنة لبيرسي تاو داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت من أمام رأس الجنوب إفريقي الذي اصطدم بالقائم وتلقى العلاج في الدقيقة 13.

وتقدم الأهلي بهدف أول في اللقاء في الدقيقة 19 عن طريق ياسر إبراهيم الذي تابع تسديدة محمد هاني التي ارتدت من الحارس.

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ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥



الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتساوى ياسر مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة.

ويتفوق على ياسر وراموس فقط، الياباني تسوكاسا شيوتاني برصيد 4 أهداف، حيث سجلها في 3 مشاركات بقميص سيرنفيتشي هيروشيما الياباني والعين الإماراتي.

وبعد 7 دقائق سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي عن طريق تاو الذي تلقى تمريرة من كوكا الذي ضغط بقوة على المدافع داخل منطقة الجزاء وحوّلها في الشباك.

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بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥



الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وأصبح الجنوب إفريقي ثاني هدافي الأهلي الأجانب في كأس العالم للأندية بالتساوي مع التونسي علي معلول برصيد هدفين لكلاهما.

فيما يتصدر الأنجولي أمادو فلافيو ترتيب هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي قلص المالي كانتي النتيجة بتسديدة على الطائر في الدقيقة 43 بعد تشتيت خاطئ بالرأس من معلول، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

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كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥



الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

الشوط الثاني

أجرى الفريق الياباني تغييرين في بداية الشوط الأول وكاد البديل بريان لينسين أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 46 لكن كرته مرت بجوار القائم في الشباك الخارجية.

ومباشرة تصدى الحارس لتسديدة صاروخية من حسين الشحات وأبعدها لركنية.

واحتسبت الحكم بينسو ركلة جزاء على محمد هاني بداعي وجود لمسة يد عقب العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 51.

وسجل ألكسندر شولز مدافع بطل آسيا هدف التعادل في شباك الأهلي في الدقيقة 54 بتصويبة قوية في منتصف المرمى.

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من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽🔥



الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بمشاركة كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلا من كهربا والشحات.

رد الأهلي جاء سريعا بهدف عن طريق علي معلول، حيث أطلق الدولي التونسي تسديدة في الدقيقة 62 ارتطمت بالمدافع يوشيو كويزومي وسكنت الشباك.

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علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽🔥



الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وبات ذلك الهدف هو العكسي الذي يستفيد منه الأهلي في كأس العالم للأندية، بعد 14 لاعب سجل للأحمر في البطولة من قبل.

وبعد 3 دقائق سجل كوكا برأسية هدف الأهلي الرابع لكن ألغي من الحكم المساعد مباشرة بداعي تسلله ليظل تقدم الأهلي قائما بنتيجة 3-2.

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وتحصل كريم فؤاد على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بسبب جذب قميصه داخل المنطقة من مدافع الفريق الياباني.

وانبرى للركلة علي معلول الذي سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس بهدوء.

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وتعد تلك الركلة العاشرة التي يهدرها علي معلول مع الأهلي في جميع المسابقات، والثانية في كأس العالم للأندية.

وسدد معلول 4 ركلات جزاء في مونديال الأندية سجل 2 وصنع 2.

وشارك عمرو السولية بدلا من مروان عطية في الدقيقة 83.

ثم دفع كولر بتغيير دفاعي في الدقيقة 88 بمشاركة رامي ربيعة بدلا من بيرسي تاو.

وتوقف اللقاء ما يقارب دقيقتين بسبب إصابة الشناوي، وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الرابع من مرتدة سريعة لكن فشل إمام عاشور في استغلالها ليظل التقدم كما هو.

وتحصل الشناوي على بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع بسبب إضاعة الوقت.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع تحصل طاهر محمد طاهر عليها، وسدد علي معلول في الشباك بطريقة رائعة مباشرة مسجلا الهدف الرابع، وأصبح ثاني لاعب يسجل للأهلي من ركلة حرة مباشرة في البطولة منذ أبو تريكة في نسخة 2006.

video:8 معلول خلصها.. الأهلي يسجل الرابع في شباك أوراوا ⚽🔥



الأهلي المصري 4 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zQpzH6ckrK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

لتصبح البرونزية حمراء للمرة الرابعة وبـ 4 أهداف.