كأس العالم للأندية - الأهلي يحطم رقمه الأفضل.. ثاني هدف عكسي والثالث بعد أبو تريكة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

الأهلي - أوراوا ريد - كأس العالم للأندية 2023

حقق الأهلي أفضل سجل تهديفي له في كأس العالم للأندية، حيث وصل إلى 7 أهداف في النسخة الحالية.

جاء ذلك بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث لنسخة 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكان أفضل رقم هو تسجيل 6 أهداف في النسخة الماضية 2022.

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وسجل يوشيو كويزومي مدافع أوراوا ريد دياموندز الياباني ثاني هدف عكسي لصالح النادي الأهلي في تاريخ كأس العالم للأندية.

الهدف أتى في الدقيقة 60، حيث اصطدمت تسديدة علي معلول بالمدافع كويزومي لتسكن شباك فريقه.

وهو ثاني الأهداف العكسية لصالح الأهلي بعد هدف فاوستو بينتو مع باتشوكا المكسيكي في 2008.

ياسر إبراهيم صاحب هدف الأهلي الأول تساوى في المركز الثاني بقائمة مسجلي الأحمر في كأس العالم، مع أحمد عبد القادر وحسين الشحات وأمادو فلافيو، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وكذلك تساوى معهم أيضا علي معلول بهدف الأهلي الرابع في المباراة، ليصبح أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية بالتساوي مع الأنجولي فلافيو.

هدف معلول كان الثالث في تاريخ الأهلي بالمونديال من ركلة حرة مباشرة بعد هدفي محمد أبو تريكة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب أمريكا المكسيكي في 2006.

وإليكم ترتيب هدافي الأهلي تاريخيا في البطولة برصيد 32 هدفا.

محمد أبو تريكة – 4

أحمد عبد القادر – 3

حسين الشحات – 3

أمادو فلافيو – 3

ياسر إبراهيم – 3

علي معلول – 3

عماد متعب – 2

بيرسي تاو – 2

محمد مجدي أفشة – 1

عمرو السولية – 1

السيد حمدي – 1

محمد هاني – 1

محمد شريف - 1

إمام عاشور – 1

هدف عكسي - فاوستو بينتو (باتشوكا 2008)

هدف عكسي - يوشيو كويزومي (أوراوا ريد دياموندز 2023)

كأس العالم للأندية الأهلي علي معلول ياسر إبراهيم
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