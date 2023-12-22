بصور أطفالهم.. سواريز يكمل كتيبة برشلونة في إنتر ميامي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

أولاد كل ميسي وسواريز وبوسكيتس وألابا بقميص إنتر ميامي

أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع لويس سواريز نجم برشلونة السابق.

ونشر إنتر ميامي صورة نجل سواريز يرتدي قميصه رقم 9 ويجلس بجوار أطفال الثلاثي (ليونيل ميسي وجوردي ألابا وسيرجيو بوسكيتس".

وسيجتمع سواريز مجددا بالثلاثي ميسي وألابا وبوسكيتس بقميص إنتر ميامي بعد فتراتهم الذهبية في برشلونة.

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فابريزيو رمانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" كشف في وقت سابق أن عقد سواريز سيكون لمدة عام واحد مع وجود بند لعام إضافي.

ومن المقرر أن يكون انتقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حر بسبب انتهاء عقده رفقة جريميو يوم 1 يناير من العام المقبل.

واجتمع الثنائي في برشلونة لمدة 6 أعوام وشهد تفاهم كبير بينه وتسجيل وصنع العديد من الأهداف حتى وصلت العلاقة بينه إلى الأسرة.

ولدى زوجة سواريز وميسي عمل خاص بسبب علاقة الصداقة الكبيرة بين العائلتين.

ويظهر الثنائي دائما رفقه بعضه في الإجازات حتى بعد الرحيل من برشلونة ومن ثم اجتمع الثنائي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتبر ديفيد بيكهام نجم كرة القدم أحد المشاركين في النادي الأمريكي.

لويس سواريز ليونيل ميسي إنتر ميامي
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