رئيس الواسطى لـ في الجول: ساجرادا الأنجولي طلب التعاقد مع أحد لاعبينا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

فريق الواسطى

كشف جمال عويس رئيس نادي الواسطى عن طلب مسؤولي ساجرادا الأنجولي التعاقد مع محمد سعيد الظهير الأيسر لفريقه.

ويشارك نادي الواسطى في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ب.

وقال رئيس نادي الواسطى لـFilGoal.com : "قبل مواجهة الزمالك مع ساجرادا قامت إحدى شركات التسويق بمدينة الإسماعيلية بتجميع عدد من اللاعبين في الجمهورية ، وتم اختيار 3 لاعبين من فريق الواسطى لخوض لقاء أمام ساجرادا لكي يشاهدهم مسؤولي الفريق الأنجولي".

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وأضاف "تم الاقتناع بمحمد سعيد البيس ظهير أيسر فريقي وتحدث مسؤولي النادي معنا على انضمام اللاعب ، ولكن لم يتحدثوا حتى الآن في الأمور المادية حتى الآن. اللاعب سيجهز أوراقه تمهيدا لخوض التجربة ولكنه يخشى اللغة سواء الإنجليزية أو البرتغالية".

وأتم "اللاعب يشارك في مركز الظهير الأيسر والجميع أشادوا به ، سنعرف المقابل المادي مع رغبة اللاعب لتحديد القرار النهائي".

يذكر أن ساجرادا يلعب ضمن المجموعة التي تضم الزمالك وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

الواسطى ساجرادا إسبرانسا
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