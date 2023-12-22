تاو يسجل ويتساوى مع معلول ويقترب من فلافيو في كأس العالم للأندية

سجل بيرسي تاو ثاني أهداف الأهلي أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-1 أمام بطل آسيا.

واستغل بيرسي تاو تمريرة أحمد نبيل "كوكا" بعد ضغط قوي على مدافع بطل آسيا وسدد الجنوب إفريقي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 25.

وأصبح الجنوب إفريقي ثاني هدافي الأهلي الأجانب في كأس العالم للأندية بالتساوي مع التونسي علي معلول برصيد هدفين لكلاهما.

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بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥



الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

فيما يتصدر الأنجولي أمادو فلافيو ترتيب هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف.

وسجل تاو في نسختين مختلفتين مع الأهلي في كأس العالم للأندية حيث سجل في النسخة الماضية ضد أوكلاند سيتي.

وأصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من نسخة واحدة للأهلي في البطولة بعد كل من:

محمد أبو تريكة 2006 و2012

أحمد عبد القادر 2021 و2022

أمادو فلافيو 2006 و2008

ياسر إبراهيم 2021 و2023

علي معلول 2022 و2023

عماد متعب 2005 و2013

حسين الشحات في 2020 و2022 و2023

وبات بيرسي تاو رابع لاعب يسجل في نسختين متتاليتين للأهلي في البطولة بعد أمادو فلافيو (2006 و2008) وأحمد عبد القادر (2021 و2023) وعلي معلول (2022 و2023)