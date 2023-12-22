ياسر إبراهيم يتقدم لـ الأهلي ويعادل راموس في كأس العالم للأندية
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 17:07
كتب : FilGoal
أصبح ياسر إبراهيم لاعب الأهلي ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وسجل ياسر هدف تقدم الأهلي أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث لنسخة 2023.
وتقدم الأهلي بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.
وسبق أن سجل ياسر ثنائية في شباك الهلال السعودية بمباراة البرونزية في نسخة 2021.
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ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk
وتساوى ياسر مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة.
ويتفوق على ياسر وراموس فقط، الياباني تسوكاسا شيوتاني برصيد 4 أهداف، حيث سجلها في 3 مشاركات بقميص سيرنفيتشي هيروشيما الياباني والعين الإماراتي.
وأصبح ياسر سابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين بكأس العالم للأندية.
ويسبق ياسر كل من:
أبو تريكة 2006 و2012
أحمد عبد القادر 2021 و2022
فلافيو 2006 و2008
ياسر إبراهيم 2021 و2023
علي معلول 2022 و2023
عماد متعب 2005 و2013
حسين الشحات في 2020 و2022 و2023