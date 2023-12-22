ياسر إبراهيم يتقدم لـ الأهلي ويعادل راموس في كأس العالم للأندية

أصبح ياسر إبراهيم لاعب الأهلي ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وسجل ياسر هدف تقدم الأهلي أمام أوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث لنسخة 2023.

وتقدم الأهلي بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

وسبق أن سجل ياسر ثنائية في شباك الهلال السعودية بمباراة البرونزية في نسخة 2021.

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ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥



الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتساوى ياسر مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة.

ويتفوق على ياسر وراموس فقط، الياباني تسوكاسا شيوتاني برصيد 4 أهداف، حيث سجلها في 3 مشاركات بقميص سيرنفيتشي هيروشيما الياباني والعين الإماراتي.

وأصبح ياسر سابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين بكأس العالم للأندية.

ويسبق ياسر كل من:

أبو تريكة 2006 و2012

أحمد عبد القادر 2021 و2022

فلافيو 2006 و2008

ياسر إبراهيم 2021 و2023

علي معلول 2022 و2023

عماد متعب 2005 و2013

حسين الشحات في 2020 و2022 و2023