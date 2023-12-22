مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن أرسنال في الموسم الجاري أفضل من العام الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه أرسنال السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريق قوي للغاية، إنهم حتى أفضل حتى من الموسم الماضي، مباراة قوية وأمر رائع أن نواجهم".

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 كولر: تأثرنا بما حدث ضد فلومينينسي.. لكن اعتدنا النهوض سريعا ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي رئيس فرنسا يكشف موقفه من بقاء أو رحيل مبابي عن سان جيرمان

وأضاف "يجب أن نجعلها خاصة على أرضنا وتجربة حقيقية على ملعب أنفيلد".

وتابع "أرسنال لديه مزيج جيد من القدرات الجسدية والتقنية ومدربين بشكل رائع".

وواصل "المباراة ستكون في الجولة الـ18 وسيتبقى بعدها 20 جولة ولن تؤثر على مستقبل المنافسة في الموسم".

وشدد "ريان جرافينبيرخ عاد من الإصابة، لكن الثنائي أليكسيس ماك ألسيتر وديوجو جوتا غير مستعد لمباراة أرسنال ولكن يقترب من العودة".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
نرشح لكم
ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي رئيس فرنسا يكشف موقفه من بقاء أو رحيل مبابي عن سان جيرمان تشافي: نعم صرخت في وجه اللاعبين خلال لقاء ألميريا اقترب الاجتماع مرة أخرى.. رومانو: إعلان انتقال سواريز لإنتر ميامي قريب مؤتمر أرتيتا عن موقف النني من لقاء ليفربول.. ودوري السوبر الأوروبي رئيس نابولي: قريبون من تمديد عقد أوسيمين أسطورة "نابولي يا سلام" يتمم اتفاقه للانتقال إلى لايبزيج أنشيلوتي يكشف سبب إصابة رودريجو.. وسر غضب تشواميني وموقفه من دوري السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
خبر في الجول – الكشف عما حدث في اجتماعات الزمالك الأخيرة مع فتوح 12 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (0) أوراوا.. جوووول أوووول 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 32 دقيقة | منتخب مصر
كولر: تأثرنا بما حدث ضد فلومينينسي.. لكن اعتدنا النهوض سريعا 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق 49 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل أوراوا – رباعي في الوسط وثنائي هجومي ضد الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي