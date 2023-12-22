مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن أرسنال في الموسم الجاري أفضل من العام الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه أرسنال السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريق قوي للغاية، إنهم حتى أفضل حتى من الموسم الماضي، مباراة قوية وأمر رائع أن نواجهم".

وأضاف "يجب أن نجعلها خاصة على أرضنا وتجربة حقيقية على ملعب أنفيلد".

وتابع "أرسنال لديه مزيج جيد من القدرات الجسدية والتقنية ومدربين بشكل رائع".

وواصل "المباراة ستكون في الجولة الـ18 وسيتبقى بعدها 20 جولة ولن تؤثر على مستقبل المنافسة في الموسم".

وشدد "ريان جرافينبيرخ عاد من الإصابة، لكن الثنائي أليكسيس ماك ألسيتر وديوجو جوتا غير مستعد لمباراة أرسنال ولكن يقترب من العودة".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.