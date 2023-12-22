انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف ياسر إبراهيم أمام أوراوا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية 2023.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 97: جووووول معلول من ركلة حرة مباشرة يسجل الرابع

ق 84: الشناوي يتألق

ق 73: ركلة جزاء للأهلي تحصل عليها كريم فؤاد

ق 65: هدف غير محتسب لكوكا بسبب التسلل

ق 63: جووول هدف عكسي

ق 59: مشاركة طاهر وكريم فؤاد بدلا من كهربا وحسين الشحات

ق 53: هدف التعادل من ركلة جزاء سجلها ألكسندر شولز

ق 53: ركلة جزاء لأوراوا بسبب لمسة يد على محمد هاني

ق 48: إصابة الشناوي وتلقيه العلاج

ق 47: تصويبة صاروخية من حسين يبعدها الحارس لركنية

ق 47: لاعب أوراوا يهدر التعادل

ق 46: تغييران للفريق الياباني بنزول رقم 9 و10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: هدف تقليص الفارق للفريق الياباني

ق 26: جووووول الثااااني للأهلي

ق 19: جوووول أووووول للأهلي

ق 13: اصطدام بيرسي تاو بالقائم بعد عرضية متقنة من الشحات

ق 11: فرصة مهدرة من الشحات بتسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة

ق 7: تسديدة على الطائر من كانتي تمر أعلى العارضة

ق 2: عرضية من الجهة اليمنى أرضية للفريق الياباني وتسديدة عالية دون خطورة

بداية اللقاء

الأهلي أوراوا كأس العالم للأندية
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