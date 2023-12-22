انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية 2023.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 97: جووووول معلول من ركلة حرة مباشرة يسجل الرابع
ق 84: الشناوي يتألق
ق 73: ركلة جزاء للأهلي تحصل عليها كريم فؤاد
ق 65: هدف غير محتسب لكوكا بسبب التسلل
ق 63: جووول هدف عكسي
ق 59: مشاركة طاهر وكريم فؤاد بدلا من كهربا وحسين الشحات
ق 53: هدف التعادل من ركلة جزاء سجلها ألكسندر شولز
ق 53: ركلة جزاء لأوراوا بسبب لمسة يد على محمد هاني
ق 48: إصابة الشناوي وتلقيه العلاج
ق 47: تصويبة صاروخية من حسين يبعدها الحارس لركنية
ق 47: لاعب أوراوا يهدر التعادل
ق 46: تغييران للفريق الياباني بنزول رقم 9 و10
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: هدف تقليص الفارق للفريق الياباني
ق 26: جووووول الثااااني للأهلي
ق 19: جوووول أووووول للأهلي
ق 13: اصطدام بيرسي تاو بالقائم بعد عرضية متقنة من الشحات
ق 11: فرصة مهدرة من الشحات بتسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة
ق 7: تسديدة على الطائر من كانتي تمر أعلى العارضة
ق 2: عرضية من الجهة اليمنى أرضية للفريق الياباني وتسديدة عالية دون خطورة
بداية اللقاء