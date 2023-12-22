منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023

أعلن اتحاد الكرة اليوم الجمعة اتفاقه مع منتخب تنزانيا لملاقاة مصر وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023.

وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب مصر سيواجه تنزانيا في القاهرة دون الكشف عن اسم الملعب.

وتقام أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير لـ11 فبراير 2024.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

فيما يلعب منتخب تنزانيا في المجموعة السادسة بجوار كل من المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

وستكون هذه المباراة رقم 14 لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في 11 مباراة وتعادل في واحدة وهُزم في مثلها.

وسجل منتخب مصر 31 هدفا مع فيتوريا واستقبل ستة.

والتقى منتخب مصر مع تنزانيا من قبل 13 مرة فاز في 12 وتعادل مرة وحيدة.

وسجل الفراعنة في تنزانيا 51 هدفا واستقبلوا 11.