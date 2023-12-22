كولر: تأثرنا بما حدث ضد فلومينينسي.. لكن اعتدنا النهوض سريعا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه تأثر بشدة عقب الهزيمة التي تعرض لها ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلي لملاقاة أوراوا ريدز الياباني مساء اليوم الجمعة في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث كولر قبل انطلاق المباراة قائلا: "سنحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، وقد تأثرنا بشدة بسبب ‏مباراة فلومينينسي لكن هذا حال كرة القدم".

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وواصل المدرب السويسري حديثه "لكن اعتدنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل ‏التحديات خلال الفترة القادم".

وعن تسجيل الأهداف قال: "ليس مهمة خط الهجوم فقط ويجب على الجميع استغلال الفرص للفوز".

ويرغب الأهلي في الظفر بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

وأعلن كولر قبل قليل تشكيل الأهلي للقاء أوراوا الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل "كوكا"- إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو

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