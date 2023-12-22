تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:01
كتب : FilGoal
أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه ضد منافسه الاتفاق في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيميريك لابورت – أليكس تيليس
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
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