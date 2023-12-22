تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه ضد منافسه الاتفاق في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيميريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.