تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه ضد منافسه الاتفاق في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

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خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيميريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي الاتفاق ماني
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