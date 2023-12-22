تشكيل أوراوا – رباعي في الوسط وثنائي هجومي ضد الأهلي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

أوراوا ريد - كلوب ليون

أعلن ماسيج سكورزا المدير الفني لأوراوا ريدز الياباني تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي مساء اليوم الجمعة.

ويواجه الأهلي منافسه الياباني في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا

في الدفاع: تاكاهيرو أكيموتو- أليكسندر شولز- ماريوس هويبراتين- هيروكي ساكاي

في الوسط: - أتسوكي إيتو- كين إيواو- تاكاهيرو سيكيني- كاييتو ياسوي

في الهجوم: يوشيو كويزومي- جوزيه مارتينيز

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

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