رئيس فرنسا يكشف موقفه من بقاء أو رحيل مبابي عن سان جيرمان

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

مبابي وماكرون

بدأ مسلسل بقاء أو رحيل كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل بداية العام، والآن تدخل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا ليكشف موقفه عن الأمر الأمر.

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري ومن شهر يناير المقبل يستطيع أن يوقع لأي نادي بدون موافقة نادي العاصمة الفرنسية.

وكشف ماكرون عن موقفه للقناة الخامسة الفرنسية قائلا: "مبابي لاعب عظيم، أنا لست وكيل أعماله لأتحدث معه عن مستقبله".

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وأضاف "أول شيء أتمنى له عيد ميلاد سعيد، هو رياضي عظيم وحصل على قيادة منتخب فرنسا".

وأنهى حديثه قائلا: "مبابي يعتبر القوة الدافعة للمنتخب وأتمنى أن نتوج ببطولة يورو 2024".

وحسب التقارير الإخبارية الأخيرة أن ريال مدريد سيتقدم بعرضه إلى مبابي في أول يوم من العام المقبل وسيعطيه مهلة حتى يوم 15 يناير ليرد على العرض وإذا لم يرد مبابي فسيسحب النادي الملكي عرضه.

وكان ماكرون تدخل بنفسه في مستقبل مبابي في تجديد عقده الأخير لباريس في صيف عام 2022 ليجبره على الاستمرار رفقة سان جيرمان لأسباب تخص كأس العالم 2022 وفرنسا وقطر.

وكان مبابي قد أكد رغبته في الاستمرار مع ناديه في الصيف الماضي على عكس باريس الذي طالبه أنه إذا لا يريد تجديد تعاقده فليأتي بعرض مالي مناسب ويرحل وهذا ما رفضه اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وبنهاية الموسم الجاري من المقرر أت يحصل مبابي على مكافأة ولاء من باريس تقدر بحوالي 60 مليون يورو.

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