تشكيل الأهلي – عودة كوكا أمام أوراوا.. وكولر يحافظ على الثلاثي الهجومي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 14:27

كتب : حسام نور الدين

أحمد نبيل كوكا - الأهلي ضد اتحاد جدة

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه لملاقاة أوراوا ريدز الياباني اليوم الجمعة.

ويواجه الأهلي منافسه الياباني في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

ويتواجد أحمد نبيل "كوكا" في التشكيل الأساسي بدلا من أكرم توفيق الذي خاض لقاء فلومينينسي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل "كوكا"- إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

ويرغب الأهلي في الظفر بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

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