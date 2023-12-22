تشافي: نعم صرخت في وجه اللاعبين خلال لقاء ألميريا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن صراخه في وجه لاعبي فريقه خلال لقاء ألميريا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة خطف انتصارا مثيرا من ألميريا بثلاثة أهداف لهدف في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي قبل يومين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وتحدث تشافي قائلا: "التوتر شيء طبيعي، وكان لدينا الكثير من الأشياء على المحك وكان من المناسب رفع صوتي قليلا".

وأكمل "أعتقد أن رد فعل الفريق كان جيدا للغاية في غرفة خلع الملابس، نحن فريق وعائلة كبيرة والكل محترف وفهم الرسالة".

وأضاف "في الشوط الثاني لعب الفريق جيدا وسلك الطريق الذي يجب أن نظل فيه".

وتابع تشافي "أحاول دائما أن أكون صادقا وأمينا وأتحدث بوضوح".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بـ38 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي ألميريا
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