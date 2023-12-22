اقترب الاجتماع مرة أخرى.. رومانو: إعلان انتقال سواريز لإنتر ميامي قريب

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

ميسي وسواريز

اقترب إعلان انتقال لويس سواريز مهاجم فريق جريميو البرازيلي إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح فابريزيو رمانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إعلان انتقال المهاجم الأوروجواني إلى إنتر ميامي أصبح قريبا جدا وكل شيء جاهز لذلك.

وكشف رومانو إن عقد سواريز سيكون لمدة عام واحد مع وجود بند لعام إضافي.

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وبذلك سيجتمع سواريز رفقة ميسي مرة أخرى بعد الاجتماع الرائع في فريق برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يكون انتقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حر بسبب انتهاء عقده رفقة جريميو يوم 1 يناير من العام المقبل.

واجتمع الثنائي في برشلونة لمدة 6 أعوام وشهد تفاهم كبير بينه وتسجيل وصنع العديد من الأهداف حتى وصلت العلاقة بينه إلى الأسرة.

ولدى زوجة سواريز وميسي عمل خاص بسبب علاقة الصداقة الكبيرة بين العائلتين.

ويظهر الثنائي دائما رفقه بعضه في الإجازات حتى بعد الرحيل من برشلونة ومن ثم اجتمع الثنائي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتبر ديفيد بيكهام نجم كرة القدم أحد المشاركين في النادي الأمريكي.

برشلونة ميسي لويس سواريز إنتر ميامي
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