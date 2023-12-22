رئيس نابولي: قريبون من تمديد عقد أوسيمين

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

شدد أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي أنه قريب من تمديد عقد نجم الفريق الأول فيكتور أوسيمين خلال الفترة المقبلة.

وقال دي لاورنتيس لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي: "أستطيع أن أؤكد ذلك أننا قريبون من تمديد عقد أوسيمين".

وينتهي عقد أوسيمين في صيف عام 2025 وفاوض نابولي منذ فترة طويلة المهاجم النيجيري لتمديد العقد حتى لا يتأخر وتأتي له العروض وتكون مسألة التجديد صعبة.

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وتقدر القيمة السوقية لأوسيمين 110 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية من قبل إن نابولي توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع أوسيمين لتمديد تعاقده حتى يونيو 2026.

ويتيح لهداف الفريق الرحيل عن النادي مقابل شرط جزائي مقابل 130 مليون يورو.

انضم أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما لصفوف نابولي في عام 2018 قادما من نادي ليل الفرنسي مقابل 75 مليون يورو.

وفاز أوسيمين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023.

وكان أوسيمين ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.

وارتبط المهاجم النيجيري بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وكذلك رغب الهلال السعودي في ضمه بالصيف الماضي وفقا للتقارير.

وتوج أوسيمين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023.

وكان أوسيمين ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.

وفاز أوسيمين بجائزة هداف الدوري الإيطالي للموسم الماضي برصيد 26 هدفا، وبطله أيضا مع نابولي، حيث صار أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، بجانب كونه الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم.

وتصدر أوسيمين مع منتخب نيجيريا قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برصيد 10 أهداف، كانت حاسمة في ضمان تأهل بلاده إلى نسخة 2023 في كوت ديفوار.

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وبذلك أصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن أول 10 للجائزة في التاريخ.

الدوري الإيطالي نابولي دي لاورنتيس أوسيمين
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