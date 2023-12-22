أسطورة "نابولي يا سلام" يتمم اتفاقه للانتقال إلى لايبزيج

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

إيلف إلماس - نابولي

أتم إليف إلماس لاعب فريق نابولي الإيطالي الاتفاق للانتقال إلى لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن لايبزج أيضا توصل إلى اتفاق مع نابولي للتعاقد مع لاعب مقدونيا الشمالية مقابل 25 مليون يورو.

وشدد رومانو أن الفحوصات الطبية لإلماس ستجري قبل نهاية الشهر الحالي.

أخبار متعلقة:
أندية إنجلترا تؤكد رفض مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي.. وموقف ليفربول مجهول النادي الأول.. نابولي يوافق على الانضمام لـ دوري السوبر الأوروبي مواعيد مباريات الجمعة 22 ديسمبر 2023.. الأهلي وأوراوا ومانشستر سيتي والنصر أنشيلوتي يكشف سبب إصابة رودريجو.. وسر غضب تشواميني وموقفه من دوري السوبر الأوروبي

وأوضح رومانو أن رغبة لايبزيج في التعاقد مع إلماس تأتي بسبب إصابة إيميل فورسبيرج وداني ألمو ولذلك اضطروا لتعويض غيابهما باللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

كما نقل تصريحات أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي قائلا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد بعنا عقد إلماس، انتهى كل شيء، هو يريد اللعب دائما لذلك سمحنا له بالرحيل".

وأتت شهرة إلماس في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير.

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل على شهرة واسعة والآن قريب جدا من الرحيل بعد خروج لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق وقتها ليكون ثاني من يرحل أثناء بناء الفرصة.

وانتقل إلماس إلى نابولي في عام 2019 قادما من فنربخشة التركي مقابل 16 مليون يورو.

الدوري الإيطالي نابولي لايبزيج إلماس فارس عوض
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي رئيس فرنسا يكشف موقفه من بقاء أو رحيل مبابي عن سان جيرمان تشافي: نعم صرخت في وجه اللاعبين خلال لقاء ألميريا اقترب الاجتماع مرة أخرى.. رومانو: إعلان انتقال سواريز لإنتر ميامي قريب مؤتمر أرتيتا عن موقف النني من لقاء ليفربول.. ودوري السوبر الأوروبي رئيس نابولي: قريبون من تمديد عقد أوسيمين أنشيلوتي يكشف سبب إصابة رودريجو.. وسر غضب تشواميني وموقفه من دوري السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
خبر في الجول – الكشف عما حدث في اجتماعات الزمالك الأخيرة مع فتوح 13 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (0) أوراوا.. جوووول أوووول 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 33 دقيقة | منتخب مصر
كولر: تأثرنا بما حدث ضد فلومينينسي.. لكن اعتدنا النهوض سريعا 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق 50 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل أوراوا – رباعي في الوسط وثنائي هجومي ضد الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي