أسطورة "نابولي يا سلام" يتمم اتفاقه للانتقال إلى لايبزيج

أتم إليف إلماس لاعب فريق نابولي الإيطالي الاتفاق للانتقال إلى لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن لايبزج أيضا توصل إلى اتفاق مع نابولي للتعاقد مع لاعب مقدونيا الشمالية مقابل 25 مليون يورو.

وشدد رومانو أن الفحوصات الطبية لإلماس ستجري قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح رومانو أن رغبة لايبزيج في التعاقد مع إلماس تأتي بسبب إصابة إيميل فورسبيرج وداني ألمو ولذلك اضطروا لتعويض غيابهما باللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

كما نقل تصريحات أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي قائلا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد بعنا عقد إلماس، انتهى كل شيء، هو يريد اللعب دائما لذلك سمحنا له بالرحيل".

🇲🇰🤝🏻 Napoli president de Laurentiis confirms: “We have sold Elmas, it’s all done — he always wants to play so we decided to let him go”. Leipzig deal, set to be completed 🔴⚪️ https://t.co/C5MzOhnIsc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023

وأتت شهرة إلماس في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير.

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل على شهرة واسعة والآن قريب جدا من الرحيل بعد خروج لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق وقتها ليكون ثاني من يرحل أثناء بناء الفرصة.

وانتقل إلماس إلى نابولي في عام 2019 قادما من فنربخشة التركي مقابل 16 مليون يورو.