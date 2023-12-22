أنشيلوتي يكشف سبب إصابة رودريجو.. وسر غضب تشواميني وموقفه من دوري السوبر الأوروبي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشخيص إصابة لاعب الفريق رودريجو التي حدثت في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وخطف ريال مدريد انتصارا قاتلا من مضيفه ألافيس مساء أمس الخميس بهدف دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني في ملعب مينديزوروزا.

وتحدث المدرب الإيطالي عقب المباراة قائلا: "رودريجو متعب قليلا خاصة بعد اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد ناتشو".

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وعن الفوز قال: "الجميع اعتقد أن هذا اليوم هو الذي سنتعثر فيه لكننا نتمتع بطاقات غير معروفة وفي النهاية حققنا الفوز".

أما عن رأيه في دوري السوبر الأوروبي فقال: "هناك أندية ليست مقتنعة به حتى الآن لكن شيء جيد عدم وجود احتكار ومن الممكن أن يساعد على تحسين جدول المباريات، أعتقد أن تلك المسابقة ستكون جيدة للجميع".

وعن لعب أوريلين تشواميني كقلب دفاع قال مازحا: "سيكون غاضبا لكنه قلب دفاع رائع ويخرج بالكرة بشكل جيد، نحن محظوظون لأنه لدينا خيارين لتمركزه كلاعب وسط ومدافع".

وبذلك ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة يتقاسم بها الصدارة مع جيرونا الذي تعثر بالتعادل ضد ريال بيتيس.

لكن الصدارة ستظل في يد ريال مدريد بسبب فارق الأهداف الأفضل من جيرونا.

ويملك ريال مدريد فارق أهداف وصل لـ28 مقابل 21 لجيرونا ليصبح الفريق الملكي هو بطل مرحلة الشتاء في الدوري.

أما ألافيس فيأتي في المركز الـ16 بـ16 نقطة.

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